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صدق أو لا تصدق.. عقار يرقص في الإسكندرية (فيديو)

الأحد 06/مايو/2018 - 02:34 ص
صدق أو لا تصدق.. عقار يرقص في الإسكندرية (فيديو)
عقار راقص بالإسكندرية
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نعيم يوسف
 
عرض برنامج "العاشرة مساء" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة "دريم" الفضائية، السبت، مقطع فيديو لعقار "راقص" في الإسكندرية.

وعلق "الإبراشي" قائلا: الناس بيلجأوا لينا.. ده لغاية الدور السابع.. الاستهانة بحياة البشر من أهم عيوب مجتمعنا".

من جانبه، قال اللواء وحيد رضوان، رئيس حي شرق الإسكندرية، إن هناك بلاغا تلقته غرفة عمليات المحافظة، وانتقلوا على الفور لمكان العقار، موضحا أنه كان مخالفا وارتفاعه سبعة أدوار، وتم هدم 3 أدوار منه، ولكن صاحب العقار ترك هذا الحائط خوفا من الضرر بالمنازل المجاورة، موضحا أنه تم عمل معاينة العقار، وأخذ رأي كلية الهندسة في طريقة إزالته بطريقة آمنة.

المزيد عن: وائل الإبراشي عقار العقار الراقص الحي الإسكندرية
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