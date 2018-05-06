"مصر السلام" وعدد من الوزراء السابقين يكرمون أبطال الأولمبياد الخاص

حرصت جمعية محبي مصر السلام، مساء أمس السبت، على تكريم أبطال الاولمبياد الخاص المصري، أصحاب إنجاز 98 ميدالية بالألعاب الإقليمية التاسعة والتي أقيمت بأبو ظبي 2018.

وقد حضر الحفل لفيف من كبار الشخصيات من المجتمع في مقدمتهم المهندس هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري، وهاني عزيز رئيس جمعية محبي مصر السلام والسيد الشريف وسليمان وهدان، وكيلي مجلس النواب، والدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي السابق والمستشار أحمد الزند وزير العدل السابق والمهندس حسن يونس وزير الكهرباء السابق وأحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق وطلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والدكتورة جيهان عبد الرحمن نائب محافظ القاهرة.

كما حضر كل من مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب ويوسف الورداني مساعد وزير الشباب والرياضة والدكتور عماد محيي الدين مدير الرياضة والتدريب بالاولمبياد الخاص الدولي، ومحمد الشحات المستشار الإعلامي للاولمبياد الخاص الدولي، والدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولميياد الخاص المصري وعمرو الطحاوي رئيس البعثة المصرية للأولمبياد الخاص وأسامة زين رئيس مجلس إدارة شركة ليموزين مصر.

واشتمل الحفل الذي قدمته ملك حسن، ملكة جمال مصر 2015 على عدد من الفقرات، وعرض فيلم قصير حول إنجاز البعثة للاولمبياد الخاص، كما أهدى المهندس هاني محمود درع الاولمبياد الخاص المصري، إلي هاني عزيز تقديرا له على تكريمه لأبطال البعثة المصرية، واختتم الحفل بالتقاط بعض الصور التذكارية مع اللاعبين.