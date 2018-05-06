نائب يكشف ما سيدفعه من يعمل بسيارته مع "أوبر وكريم"



وأضاف "بدوي" في لقاء مع برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه عمرو أديب، على قناة "ON-E" الفضائية، أن السيارة ستأخذ "علامة إيضاحية"، والحصول على هذه العلامة سيتم دفع مبلغ آخر.



وأشار إلى أن السيارة ستدفع 2000 جنيه ترخيص تشغيل، موضحًا أن الشخص سيدفع تقريبًا 5 آلاف جنيه إجمالًا في العام.

قال محمد بدوي، عضو مجلس النواب، إن السيارات التي ستعمل مع شركة نقل تستخدم التكنولوجيا سيدفعون للدولة 25% من الضريبة والتأمينات التي يدفعها عن السيارة الملاكي في قانون المرور.