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نائب يكشف ما سيدفعه من يعمل بسيارته مع "أوبر وكريم"

الأحد 06/مايو/2018 - 03:10 ص
نائب يكشف ما سيدفعه من يعمل بسيارته مع أوبر وكريم
النائب محمد بدوي
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نعيم يوسف
 
قال محمد بدوي، عضو مجلس النواب، إن السيارات التي ستعمل مع شركة نقل تستخدم التكنولوجيا سيدفعون للدولة 25% من الضريبة والتأمينات التي يدفعها عن السيارة الملاكي في قانون المرور.

وأضاف "بدوي" في لقاء مع برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه عمرو أديب، على قناة "ON-E" الفضائية، أن السيارة ستأخذ "علامة إيضاحية"، والحصول على هذه العلامة سيتم دفع مبلغ آخر.

وأشار إلى أن السيارة ستدفع 2000 جنيه ترخيص تشغيل، موضحًا أن الشخص سيدفع تقريبًا 5 آلاف جنيه إجمالًا في العام.
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