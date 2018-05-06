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الاتحاد السكندري: سنتعاقد مع لاعب من الأهلي.. وانتظروا مفاجأة كبيرة في كرة السلة

الأحد 06/مايو/2018 - 01:53 ص
الاتحاد السكندري: سنتعاقد مع لاعب من الأهلي.. وانتظروا مفاجأة كبيرة في كرة السلة
محمد مصيلحي
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عمر عبد العزيز
 

شدد محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري، على أنه يتم بذل جهد كبير وسباق مع الزمن من قبل مجلس إدارة زعيم الثغر من أجل النهوض بالنادي.

 

وقال مصيلحي خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "التقيت بلاعبي الفريق الأول من أجل تحفيزهم، وما قمت به في الدور الثاني مع الفريق يشهد عليه الجميع".

 

وواصل: "هذا الموسم للنسيان، ونجحنا في إنقاذ الفريق من الهبوط، بل وانتصرنا على العديد من الأندية الكبيرة".

 

وأضاف:" محمد عمر له دور كبير فيما يمر به الاتحاد من فترة جيدة، وسنحاول بذل المزيد من الجهد".

 

واستطرد: "نعمل طفرة في فريق كرة السلة، ولدينا العديد من اللاعبين المشكلين لقوام المنتخب الوطني، وتعاقدنا مع لاعب محترف مصري قضى فترة في أمريكا وسيعود للاتحاد ويكون إضافة كبيرة له".

 

وأردف: "زودنا مدرب عام على مستوى عال لفريق كرة السلة، واجتمعت مع طارق الصباغ المنظم لناشئي الاتحاد وتحدثنا في كثير من الأمور".

 

وأكد: "محمد عمر طلب التعاقد مع العديد من اللاعبين لتدعيم صفوف الاتحاد مثل حارس المرمى محمود الغرباوي، وعلاء بكار هداف فريق القناة، ونبحث عن التعاقد مع مهاجم إفريقي".

 

وأشار بقوله: "أطلب من مسؤولي الكرة بالنادي الأهلي مواصلة المساعدة للفريق السكندري، وأوجه كل الشكر لهم".

 

وأتم: "فوزي الحناوي سيظل معاراً للاتحاد فضلا عن لاعب آخر سيتم جلبه من المارد الأحمر، وسنعلن عنه قريباً".

 

 

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