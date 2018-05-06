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شاهد.. كيف ودعت أحلام إليسا بعد انتهاء حلقة النصف نهائيات بـ"ذا فويس" (فيديو)

الأحد 06/مايو/2018 - 01:43 ص
شاهد.. كيف ودعت أحلام إليسا بعد انتهاء حلقة النصف نهائيات بـذا فويس (فيديو)
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الفجر الفني
 


شاركت المطربة الإماراتية أحلام، جمهورها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام"، من كواليس مرحلة النصف نهائيات ببرنامج اكتشاف الأصوات الشهير "ذا فويس". 


وظهرت أحلام، خلال مقطع الفيديو وهي تودع زميلتها في لجنة التحكيم المطربة إليسا، قائلة لها: "هتوحشيني" فيما سارعت الأخيلارة بتقبيلها قائلة لها: "وإنتي كمان هتوحشيني".





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