موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد 6-5-2018 بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة
الأحد 06/مايو/2018 - 01:48 ص
أحمد عصام
يواجه نادي برشلونة، نظيره فريق ريال مدريد، اليوم الأحد 6-5-2018 على ملعب "كامب نو" في الساعة 8:45 مساءً، ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإسباني.
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا
اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 3 HD.
وخصصت مجموعة قنوات بي إن سبورتس beIN SPORTS قنوات للمشاهدة باللغات العربية
والإنجليزية والفرنسية والإسبانية وهي "HD 1, HD 3, HD 11, HD 14, HD 17, 4K".
ويحتل نادي برشلونة صدارة ترتيب الدوري برصيد 86 نقطة، بينما
يحل نادي ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 71 نقطة.
يمكن لمتابعينا مشاهدة المباراة مباشرة بث مباشر عبر "الفجر الرياضي" من هنا..
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