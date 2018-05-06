شاهد علقة ساخنة لـ"حرامية" حاولوا سرقة ماعز من أهالي قرية ببني سويف (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمجموعة من أهالى قرية دشطوط التابعة لمركز سمسطا ببنى سويف، يقدمون فيه على ضرب شخصين داخل أحد شوارع القرية، على خلفية اتهامهما بسرقة مجموعة من الماعز من شوارع القرية.



وظهر في الفيديو قيام الأهالي بتلقين الشخصين علقة ساخنة وتقييدهما من أيديهما وربطهما في إحدى السيارات الربع نقل ثم تسليمهما إلى مركز شرطة سمسطا.