رسميا.. أشرف خضر مديرا فنيا للمريخ بالقسم الثاني

نجح مجلس إدارة نادي المريخ البورسعيدي بقيادة أحمد جوهر، في التعاقد مع أشرف خضر المدير الفني السابق للإسماعيلي ومنتخب السويس والقناة، ليتولى المهمة في دوري القسم الثاني.

وتولي خضر القيادة بدلا من عبد الرحيم محمد الذي تولى قيادة الفريق بدلا من رمضان السيد عقب تعاقده مع الرجاء.

يذكر أن خضر من أبناء النادي الإسماعيلي ويعد اسما بارزا بالفريق، وحقق كمدير فني نتائج طيبة مع كل الفرق التي قام بإدارتها فنيا.