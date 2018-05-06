اتحاد الكرة: يجب ألا نستبق الأحداث بشأن مستقبل "كوبر" مع منتخب مصر

يرى عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري، ضرورة عدم إستباق الأحداث بشأن ملف التجديد للأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤكدًا أنه يجب التركيز حاليًا في كأس العالم فقط.

وقال "عبد الفتاح" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " المدرب الأرجنتيني مرتبط بعقد مع المنتخب المصري ومستمر مع الفريق حاليًا ونستعد لخوض كأس العالم.. فلماذا نشغل تفكيرنا بالأمور الخاصة بتجديد تعاقده مع الإتحاد من عدمه في هذا التوقيت؟".

وأضاف: "لا نريد استباق الأحداث بشأن مستقبل الأرجنتيني كوبر مع منتخب مصر، ويجب ألا نشغل أنفسنا بملف التجديد للمدير الفني في التوقيت الحالي حتى لا يؤثر ذلك على مسيرة المنتخب وعلى تركيز المدرب نفسه".

وواصل: "ملف التجديد لكوبر مسؤولية هاني أبوريدة والأمور تسير بشكل جيد، ولكن لكل حدث حديث".

وأردف: " معسكر منتخب مصر في سويسر كان مثمرا وخضنا خلاله مواجهتين قويتين أمام البرتغال واليونان وكان فرصة جيدة لكوبر لتجربة عدد من اللاعبين، ووقف على الخطوط العريضة بشأن التشكيل الذي سيخوض به المونديال، وسوف يستكمل الإعداد في المعسكر المقبل والذي يتخلله وديتين أمام بلجيكا والكويت".

وأتم: " نتمنى التوفيق لمنتخب مصر في كأس العالم وأن يقدموا صورة مشرفة للكرة المصرية".