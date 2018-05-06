ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اتحاد الكرة: يجب ألا نستبق الأحداث بشأن مستقبل "كوبر" مع منتخب مصر

الأحد 06/مايو/2018 - 01:20 ص
اتحاد الكرة: يجب ألا نستبق الأحداث بشأن مستقبل كوبر مع منتخب مصر
هيكتور كوبر
طباعة
علاء خليف
 

يرى عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري، ضرورة عدم إستباق الأحداث بشأن ملف التجديد للأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤكدًا أنه يجب التركيز حاليًا في كأس العالم فقط.

 

وقال "عبد الفتاح" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " المدرب الأرجنتيني مرتبط بعقد مع المنتخب المصري ومستمر مع الفريق حاليًا ونستعد لخوض كأس العالم.. فلماذا نشغل تفكيرنا بالأمور الخاصة بتجديد تعاقده مع الإتحاد من عدمه في هذا التوقيت؟".

 

وأضاف: "لا نريد استباق الأحداث بشأن مستقبل الأرجنتيني كوبر مع منتخب مصر، ويجب ألا نشغل أنفسنا بملف التجديد للمدير الفني في التوقيت الحالي حتى لا يؤثر ذلك على مسيرة المنتخب وعلى تركيز المدرب نفسه".

 

وواصل: "ملف التجديد لكوبر مسؤولية هاني أبوريدة والأمور تسير بشكل جيد، ولكن لكل حدث حديث".

 

وأردف: " معسكر منتخب مصر في سويسر كان مثمرا وخضنا خلاله مواجهتين قويتين أمام البرتغال واليونان وكان فرصة جيدة لكوبر لتجربة عدد من اللاعبين، ووقف على الخطوط العريضة بشأن التشكيل الذي سيخوض به المونديال، وسوف يستكمل الإعداد في المعسكر المقبل والذي يتخلله وديتين أمام بلجيكا والكويت".

 

وأتم: " نتمنى التوفيق لمنتخب مصر في كأس العالم وأن يقدموا صورة مشرفة للكرة المصرية".

 

المزيد عن: هيكتور كوبر كأس العالم عصام عبد الفتاح روسيا 2018 اتحاد الكرة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
-
x
14:30
-
هيديرسفيلد تاون
تشيلسي
-
x
17:30
-
ليفربول
آرسنال
-
x
17:30
-
بيرنلي
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
16:15
-
إسبانيول
برشلونة
-
x
20:45
-
ريال مدريد
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو
-
x
21:15
-
فييرينسي
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
12:30
-
انتر ميلان
لاتسيو
-
x
15:00
-
أتلانتا
نابولي
-
x
15:00
-
تورينو
كالياري
-
x
20:45
-
روما
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
نهضة بركان - المغرب
-
x
17:00
-
الهلال - السودان
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
ادوانا ستارز - غانا
إنييمبا - نيجيريا
-
x
18:00
-
دجوليبا - مالي
إتحاد الجزائر - الجزائر
-
x
21:00
-
يانج أفريكانز - تنزانيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
المصري البورسعيدي - مصر
-
x
21:00
-
يونياو دو سونجو - موزمبيق
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
15:00
-
بوردو
كان
-
x
17:00
-
موناكو
مارسيليا
-
x
21:05
-
نيس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/6/2018 2:40:16 AM