وكيل "أوبر": 150 ألف مصري يعمل في الشركة



وأوضح "الرفاعي" في لقاء مع برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه عمرو أديب، على قناة "ON-E" الفضائية، أنه لا يحب لفظ "غير مقننين"، ولكن يتم حاليا تقنينها، لافتا إلى أن الأمر يشبه مكاتب تأجير السيارات الملاكي التي تعمل في مصر أيضا.

كشف محمد الرفاعي، وكيل شركة "أوبر" في مصر، أن إجمالي عدد العاملين في الشركة بمصر حوالي 150 ألف شخص.