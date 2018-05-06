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شاهد.. الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "الأب الروحي" (فيديو)

الأحد 06/مايو/2018 - 01:28 ص
شاهد.. الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل الأب الروحي (فيديو)
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الفجر الفني
 

عاد مسلسل "الأب الروحي" إلى الشاشة من جديد في موسمه الثاني، وسط انتظار عدد كبير من محبي هذا العمل الرائع الذي حقق نجاجًا كبيرًا لدى عرضه.

ويقدم "الفجر الفني" لقرائه حلقات المسلسل المذاع على قناة "dmc" الفضائية يوميًا على مدار الموسم الثاني. 

مسلسل "الأب الروحي" بطولة وفاء سالم، إيهاب فهمي، سوسن بدر، أحمد عبد العزيز، محمد رياض، بيومي فؤاد، ميرهان حسين، عايدة رياض، محمد عادل، محمد عز، عزت أبو عوف، كارولين عزمي، كيرا الصباح، إخراج: تامر حمزة، تأليف: هاني سرحان. 

تدور قصة مسلسل "الأب الروحي" عن عائلة كبيرة يسيطر عليها الأب زين العطار الذي يجسد دورة الفنان محمود حميدة، وله عدد كبير من الأبناء منهم من يعيش معه في المنزل عدا اثنين واحد منهم يعيش في ملجأ والآخر شخص عدواني، ويسرد المسلسل علاقة هذا الأب مع عصابات السلاح والمهربين.


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