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رسميا.. "مرعي" مديرا فنيا لدكرنس بالقسم الثالث

الأحد 06/مايو/2018 - 01:21 ص
رسميا.. مرعي مديرا فنيا لدكرنس بالقسم الثالث
مصطفى مرعي
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مصطفى الجندي
 

تعاقد مجلس إدارة نادي دكرنس برئاسة الخضر إبراهيم، مع مصطفى مرعي لاعب المقاولون العرب السابق، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول بالقسم الثالث، خلفاً لحسام غريبة الذي رحل بعد عدم التأهل للممتاز "ب".

 

ويضم الجهاز المعاون لمرعي في تدريب دكرنس كلاً من السيد رجب مدرب عاما وحسام عبد العال مدرب وحمدي إسماعيل مدرب حراس المرمى وإبراهيم الوزير إداري.

 

المزيد عن: مصطفى مرعي رياضة دكرنس المظاليم الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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