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نجم الزمالك السابق: إيناسيو لم يكن يعرف أي لاعب بالقلعة البيضاء سوى شيكابالا

الأحد 06/مايو/2018 - 01:16 ص
نجم الزمالك السابق: إيناسيو لم يكن يعرف أي لاعب بالقلعة البيضاء سوى شيكابالا
ايناسيو وشيكابالا
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علاء خليف
 

 

كشف صلاح ريكو نجم مصر المقاصة والزمالك السابق، عن الأسباب التي دفعته للرحيل عن القلعة البيضاء.

 

وقال "ريكو" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " "بدايتي كانت قوية مع الزمالك تحت قيادة مؤمن سليمان وكنت أجتهد في التدريبات بشكل جيد".

 

وواصل: " لم أحصل على فرصة حقيقية في المشاركة مع الزمالك وكان يتم استبعادي بشكل دائم من المباريات".

 

وأردف: " البرتغالي إيناسيو لم يكن يعرف أي لاعب في الزمالك سوى شيكابالا، ولكنه كان أكثر المدربين عدلًا في التعامل معي وباق اللاعبين فيما يخص المشاركة بالمباريات.. من يجتهد معه كان يحصل على فرصته".

 

وتابع: "رحلت عن نادي الزمالك بسبب إبتعادي عن المشاركة بالمباريات، كما أن حديث إدارة النادي عن أسماء اللاعبين والمستبعدين ووجدت اسمي من بينهم دفعني لإتخاذ قراري بالرحيل فورًا".

 

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