حسام حسن: هدفنا الفوز في المباريات القادمة.. ولاعبو المصري مغمورون

أكد حسام حسن المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، أن المصري ناد كبير جدًا بجمهوره وأعضائه، وأنه سعيد للغاية بما يقدمه فريقه.

وقال العميد في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "لاعبو المصري مغمورون نسبياً، ولكن الجميع صار يحترمنا كثيرا، لأننا عملنا على قدر إمكانياتنا".

وأشار بقوله: "لعبنا أدوارا صعبة للغاية بالكونفيدرالية، أمام فرق قوية وتمتلك فكر كروي عال".

وأوضح: "سنعمل بطريقتنا الخاصة أمام المنافسين، وسنبذل قصارى جهدنا في التدريبات من أجل تجهيز اللاعبين ونتمنى التوفيق دائماً".

وواصل: "طموحي هو الفوز بالمباراة القادمة من أجل التقدم أكثر للأدوار المتقدمة في الكونفدرالية".