صابر كمال يتعاون مع أنغام في ألبومها الجديد









الأغنية من كلمات صابر كمال، ألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد العشي.





جدير بالذكر أن صابر، ينتظر طرح أجدد أعماله الفنية مع كبار نجوم مصر والوطن العربي منهم تامر حسني، جورج وسوف، محمد فؤاد، محمد شاهين.









يتعاون الشاعر صابر كمال، مع المطربة أنغام، في أغنية جديدة ضمن أغاني ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الأشهر القليلة المقبلة.