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طالبة تروي تفاصيل التحرش بها على يد سائق تاكسي في مصر الجديدة (فيديو)

الأحد 06/مايو/2018 - 01:50 ص
طالبة تروي تفاصيل التحرش بها على يد سائق تاكسي في مصر الجديدة (فيديو)
أرشيفية
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كساب أحمد
 
قالت "ضحى" الطالبة التي تعرضت للتحرش الجنسي على يد سائق تاكسي، أنها صممت على اصطحاب المتهم إلى قسم الشرطة؛ لتحرير محضر بالواقعة.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء" تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية "دريم": "استقليت التاكسي بصحبة صديقتي بمصر الجديدة، لتوصيلنا إلى المنزل، وعند وصولنا، نزلت صديقتي من التاكسي للبحث عن فكة؛ لمحاسبة السائق، وأثناء جلوسي بجواره، فوجئت به يضع يده على رجلي، فلذلك انفعلت على السائق، وهاجمته بقوة، وقررت أنني لن أترك حقي".

وأوضحت: "فخورة بنفسي؛ لأني لم أسكت بعد التحرش بي، ولن أترك حقي، وهدفي هو تأديب المتحرش، خاصة أنه سائق تاكسي، ولم أقم بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي»، مؤكدة : «من المفترض على كل فتاة أو سيدة تتعرض للتحرش عدم السكوت وتحرير محضر بالواقعة".

وأكدت: "أسرتي طلبت مني التنازل عن المحضر، والتصالح مع المتهم، ووافقت على ذلك، وخاصة لأنني علمت بأن المتهم لديه طفلة، عمرها 3 شهور، وقلت له: المرة ديه هسيبك علشان خاطر طفلتك، وأسرتي فخورة بيا؛ لأني كان لدي إصرار لأخذ حقي". 

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