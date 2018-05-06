طارق السعيد مديرا فنيا لجمهورية شبين

قرر مجلس إدارة نادي جمهورية شبين، إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقسم الثاني، إلى طارق السعيد لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق.

ومن المنتظر أن يتم تشكيل الجهاز المعاون يوم الإثنين المقبل، وسبق للسعيد تدريب فريق جمهورية شبين الموسم الماضي في 4 جولات فقط، ثم رحل لتدريب إنبي، وتولى صبري المنياوي المهمة.

وعقدت لجنة الكرة بنادي الجمهورية اجتماعا شهد اختيار السعيد من بين عدد من المدربين منهم محمد عامر، وعبد الرحيم محمد، وعمرو أنور.