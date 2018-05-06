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نائب: "التعليم في مصر بيضيع ولادنا.. ومشروع تطويره مواكبة للعصر"

الأحد 06/مايو/2018 - 03:30 ص
نائب: التعليم في مصر بيضيع ولادنا.. ومشروع تطويره مواكبة للعصر
هاني أباظة
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كساب أحمد
 
قال هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن منتج العملية التعليمية غير مرضي بأي شكل سواء على المستوي التعليمي او الأخلاقي أو الوطني، لافتًا إلى أن مشروع تطوير التعليم من الممكن أن يوجد فيه عقبات، لكن لا يجب مهاجمته، ولكن الأصح هو العمل على تذليل هذه العقبات.

وأضاف "أباظة"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساء"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت، أن مشروع تطوير التعليم تم مناقشته من خلال خبراء التعليم في مصر، والبنك الدولي، لافتًا إلى أن هذا المشروع هو محاولة لمواكبة هذا العصر.

وتابع: "التعليم في مصر بيضيع ولادنا، والمنتج التعليمي غير مرضي".
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