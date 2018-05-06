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نائب: لا نعرف شيئا عن نظام التعليم الجديد سوى قرض البنك الدولي

الأحد 06/مايو/2018 - 03:16 ص
نائب: لا نعرف شيئا عن نظام التعليم الجديد سوى قرض البنك الدولي
النائب عبدالرحمن برعي
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كساب أحمد
 
قال النائب عبدالرحمن برعي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الثانوية العامة كانت على مرحلتين، وهذا أدى إلى ارهاق الأسرة المصرية، وتم إلغاء هذا النظام وتحويل الثانوية العامة إلى عام واحد، لكن النظام الجديد يُحول الثانوية العامة إلى ثلاث سنوات.

وتابع "برعي"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت، أن النظام الجديد سيؤدى لزيادة الدروس الخاصة لأن الثانوية العامة ستتحول إلى ثلاث سنوات بدلًا من عام واحد، لافتًا إلى أن مشكلة الدروس الخصوصية ستستمر طالما نظام التنسيق ثابت.

وأشار إلى أن البرلمان لا يعرف شيئا عن نظام التعليم الجديد سوى حصول الوزارة على 500 مليون دولار كقرض لتطبيق هذا النظام.
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