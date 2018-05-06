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ريكو: وقعت للأهلي قبل الانتقال للزمالك.. وتعرضت لضغوط بسبب انتمائي للأحمر

الأحد 06/مايو/2018 - 12:51 ص
ريكو: وقعت للأهلي قبل الانتقال للزمالك.. وتعرضت لضغوط بسبب انتمائي للأحمر
ريكو
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علاء خليف
 

أكد صلاح ريكو نجم الزمالك السابق والمقاصة الحالي، أنه قام بالتوقيع على عقود انتقاله للأهلي قبل الانضمام لصفوف القلعة البيضاء.

 

وقال "ريكو" في تصريحات لبرنامج "الحريف": " تلقيت عروضًا من الأهلي والزمالك وسموحة بعد هبوط اتحاد الشرطة لدوري القسم الثاني".

 

وأضاف: " وقعت على عقود انتقالي للأهلي في جلسة مع علاء عبد الصادق ولكن الصفقة لم تتم ولا أعلم سبب ذلك".

 

وواصل: " الزمالك كان أسرع من الأهلي في حسم صفقة التعاقد معي من اتحاد الشرطة، وذلك عن طريق مرتضى منصور رئيس النادي الذي أنهى كافة الأمور مع مسؤولي الفريق الشرطي".

 

وأتم: " تعرضت لضغوط قوية بعد انتقالي للزمالك بسبب حديث البعض عن إنتمائي للأهلي، ولكنني نجحت في كسب ثقة الجماهير بعد الأداء القوي الذي قدمته مع الفريق الأبيض".

 

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