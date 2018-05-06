ريكو: وقعت للأهلي قبل الانتقال للزمالك.. وتعرضت لضغوط بسبب انتمائي للأحمر
أكد صلاح ريكو نجم الزمالك السابق والمقاصة الحالي، أنه قام بالتوقيع على عقود انتقاله للأهلي قبل الانضمام لصفوف القلعة البيضاء.
وقال "ريكو" في تصريحات لبرنامج "الحريف":
" تلقيت عروضًا من الأهلي والزمالك وسموحة بعد هبوط اتحاد الشرطة لدوري القسم
الثاني".
وأضاف: " وقعت على عقود انتقالي للأهلي في جلسة مع علاء
عبد الصادق ولكن الصفقة لم تتم ولا أعلم سبب ذلك".
وواصل: " الزمالك كان أسرع من الأهلي في حسم صفقة التعاقد
معي من اتحاد الشرطة، وذلك عن طريق مرتضى منصور رئيس النادي الذي أنهى كافة الأمور
مع مسؤولي الفريق الشرطي".
وأتم: " تعرضت لضغوط قوية بعد انتقالي للزمالك بسبب
حديث البعض عن إنتمائي للأهلي، ولكنني نجحت في كسب ثقة الجماهير بعد الأداء القوي الذي
قدمته مع الفريق الأبيض".