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نائب يكشف رسوم ترخيص شركات "أوبر وكريم" في القانون الجديد

الأحد 06/مايو/2018 - 01:44 ص
نائب يكشف رسوم ترخيص شركات أوبر وكريم في القانون الجديد
النائب محمد بدوي
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نعيم يوسف
 
قال محمد بدوي، عضو مجلس النواب، إنهم سمعوا كل الأطراف، وسمعوا الحكومة في قانون النقل، لافتا إلى أنهم سمعوا أيضا لأصحاب التاكسي الأبيض.

وأضاف "بدوي" في لقاء مع برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه عمرو أديب، على قناة "ON-E" الفضائية، السبت، أن أصحاب التاكسي الأبيض يريدون إيقاف (أوبر وكريم)، لأجل مصالح شخصية.

وأشار إلى أن تواجد أوبر وكريم حتى الآن في مصر غير قانوني، موضحا أن القانون الجديد به 20 مادة، ويتحدث عن التراخيص والسائقين والسيارات، ويلزم الشركات بالترخيص لشركات النقل القائمة على التكنولوجيا، لمدة خمس سنوات بحد أقصى رسوم 10 ملايين جنيه.
المزيد عن: مجلس النواب عمرو أديب النقل التكنولوجيا
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