إسلام الشاطر يفجرها: الأهلي يتحرك للتعاقد مع خليفة حسام البدري

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، عن دخول الهولندي هينك تين كات، مدرب نادي الجزيرة الإماراتي، في حسابات مسئولي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر خلال الموسم المقبل، خلفا لحسام البدري.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج اكسترا تايم في فقرة كشف المستور المذاع عللا قناة اكسترا نيوز، مساء السبت، أن خروج الأهلي من بطولة كأس مصر على يد الأسيوطي سبورت، وخسارة الفريق في القمة أمام غريمه التقليدي الزمالك، إلى جانب التعادل السلبي أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، جعل إدارة القلعة الحمراء تفكر في مدير فني عالمي في الموسم الجديد.