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نجم الأهلي يفجر مفاجأة عن صفقة الموسم في القلعة الحمراء

الأحد 06/مايو/2018 - 12:32 ص
نجم الأهلي يفجر مفاجأة عن صفقة الموسم في القلعة الحمراء
الأهلي
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الفجر الرياضي
 

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، عن اجتماع عدلي القيعي مسئول التعاقدات بالقلعة الحمراء مع مسئولي نادي إنبي، لانهاء انتقال لاعب الفريق البترولي محمد مجدي "أفشة" خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة. 

 

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" في فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء السبت، أن المهندس عدلي القيعي تقدم بعرض رسمي جديد لنادي إنبي لضم نجم الفريق محمد مجدي لتدعيم الفريق خلال الموسم المقبل.

 

يذكر أن "أفشة" وقع على استمارات انضمامه للنادي الأهلي، منتظرا المفاوضات الرسمية مع إدارة النادي لحسم انتقاله للقلعة الحمراء.

المزيد عن: رياضة الدوري الأهلي الأخبار الرياضية إنبي أفشة أخبار الرياضة
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