أنباء عن استدعاء نيابة مكافحة التهرب الضريبي لـ "أحمد سعد"





تردد أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن استدعاء نيابة مكافحة التهرب الضريبي المطرب أحمد سعد، للتحقيق معه عن تهربه من دفع ضرائب مستحقة.





وأشارت الأنباء إلى أن تهمة التهرب التي تواجه المطرب هي إخفاء إيراداته الحقيقية عن مصلحة الضرائب.





ولفتت الأنباء إلى رفع مذكرة لوزير المالية بايرادات المطرب خلال فترة التهرب الضريبي لعام 2016، والذي وافق على إحالة الملف للنيابة والتحقيق معه.







