ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أنباء عن استدعاء نيابة مكافحة التهرب الضريبي لـ "أحمد سعد"

الأحد 06/مايو/2018 - 12:23 ص
أنباء عن استدعاء نيابة مكافحة التهرب الضريبي لـ أحمد سعد
طباعة
الفجر الفني
 

تردد أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن استدعاء نيابة مكافحة التهرب الضريبي  المطرب أحمد سعد، للتحقيق معه عن تهربه من دفع ضرائب مستحقة.

وأشارت الأنباء إلى أن تهمة التهرب التي تواجه المطرب هي إخفاء إيراداته الحقيقية عن مصلحة الضرائب.

ولفتت الأنباء إلى رفع مذكرة لوزير المالية بايرادات المطرب خلال فترة التهرب الضريبي لعام 2016، والذي وافق على إحالة الملف للنيابة والتحقيق معه. 



المزيد عن: مطرب تهرب ضريبي الفجر الفني احمد سعد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
-
x
14:30
-
هيديرسفيلد تاون
تشيلسي
-
x
17:30
-
ليفربول
آرسنال
-
x
17:30
-
بيرنلي
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
16:15
-
إسبانيول
برشلونة
-
x
20:45
-
ريال مدريد
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو
-
x
21:15
-
فييرينسي
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
12:30
-
انتر ميلان
لاتسيو
-
x
15:00
-
أتلانتا
نابولي
-
x
15:00
-
تورينو
كالياري
-
x
20:45
-
روما
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
نهضة بركان - المغرب
-
x
17:00
-
الهلال - السودان
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
ادوانا ستارز - غانا
إنييمبا - نيجيريا
-
x
18:00
-
دجوليبا - مالي
إتحاد الجزائر - الجزائر
-
x
21:00
-
يانج أفريكانز - تنزانيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
المصري البورسعيدي - مصر
-
x
21:00
-
يونياو دو سونجو - موزمبيق
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
15:00
-
بوردو
كان
-
x
17:00
-
موناكو
مارسيليا
-
x
21:05
-
نيس
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/6/2018 1:00:10 AM