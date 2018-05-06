نجم الزمالك: الإسماعيلي مرشح للتتويج بكأس مصر

أكد طارق مصطفى مدرب فريق سريع وادي زم المغربي، أن تجربته في الدوري المغربي ناجحة ومهمة للغاية بالنسبة له، مشيرا إلى رضاه عن معظم تجاربه التدريبية.

وقال مصطفى خلال برنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "اللاعبين بفريقي لديهم روح قتالية عالية، وينفذون المطلوب منهم على أكمل وجه دائماً".

وواصل: "نجحنا في الفوز على العديد من الأندية الكبيرة بالدوري المغربي وربنا وفقنا كثيراً".

وأضاف: "مباراتنا القادمة يوم الأحد أمام الخنيفرة مهمة جداً والتعادل علي أقل تقدير يكفينا، ولكننا سنلعب على المكسب".

وتابع: "أمتلك لاعبين على قدر المسؤولية والإدارة لا تقصر في أي شئ، وجمهور سريع وادي زم رائع وكبير جداً".

واستطرد: "الدوري المغربي صعب جداً، حيث يوجد تقارب بين الأندية، والمنافسة على حصد اللقب وكذلك الهروب من الهبوط ساخنة للغاية، وهذه هي ميزة الدوري المغربي".

وأردف: "الزمالك هو الأقرب بالتاريخ والإمكانيات لحصد لقب كأس مصر".

وأكد: "الإسماعيلي هذا الموسم مختلف كثيرا عن السنوات الماضية، وهو الآخر مرشح لحصد الكأس".

وكشف: "الأسيوطي يقدم موسما أكثر من رائع مع علي ماهر وهو مدرب يمتلك فكر كروي عال".

وأتم: "الزمالك مع خالد جلال يستطيع حصد لقب الكأس، وإذا نجح في ذلك فسيسطع نجمه، وقد يظل مع الزمالك".