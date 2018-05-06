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صلاح ريكو: لم أفقد الأمل في العودة للزمالك.. ولا مانع من اللعب للأهلي

الأحد 06/مايو/2018 - 12:12 ص
صلاح ريكو: لم أفقد الأمل في العودة للزمالك.. ولا مانع من اللعب للأهلي
ريكو
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علاء خليف
 

 

أكد صلاح ريكو نجم مصر المقاصة، أنه لم يفقد الأمل في العودة للعب ضمن صفوف الزمالك مرة أخرى.

 

وقال "ريكو" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " لم أفقد الأمل في العودة للزمالك مرة أخرى خاصة وأن عمري لا يزال صغيرًا 26 عامًا".

 

وأضاف: " لا مانع في الانتقال للأهلي حال تلقيت عرضا منه".

 

وتابع: " أنا لاعب محترف ومينفعش أقول للأهلي أو الزمالك "لأ" ويجب أن يكون الحكم علي داخل الملعب وليس بالإنتماءات".

 

وبسؤاله عن اختياره حال تلقيه عرضًا من الأهلي والزمالك في وقت واحد قال: " سوف أترك الأمر لإدارة نادي مصر المقاصة لإختيار العرض الأنسب".

 

المزيد عن: صلاح ريكو رياضة الزمالك الأهلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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