السيدة المتبرعة بـ5 ملايين جنيه لمستشفى مجدي يعقوب: "ما فيش حد يستاهل يورثني"

قالت رجاء، السيدة المتبرعة بـ5 ملايين جنيه لمستشفى مجدي يعقوب، إنها تبنت أحد الأطفال لأنها لا تنجب، وقامت بتربيته وإدخاله مدارس دولية، ولم يأتي بمجموع في الثانوية، فقامت بإدخاله جامعة خاصة، فلم يحصل على تقدير، فقامت بالتوسط له وقامت بتشغيله في مكان هام".





وأضافت "رجاء"، خلال حوارها ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "العاشرة مساءً"، مساء السبت،: " كان نفسي أجوزه وأفرح بيه، لكنه عاملني بشكل سيء، واستولى على 400 ألف جنيه وصرفهم على أصحابه في شرم الشيخ واطرد من شغله".



