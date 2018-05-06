حالة الطقس اليوم الأحد 6/5/2018 في مصر والدول العربية

نُقدم لكم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم الأحد ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.





وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد لبعض المناطق من الوجه البحرى وجنوب سيناء.





حالة الطقس اليوم فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.





وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد لبعض المناطق من الوجه البحرى وجنوب سيناء.





والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على القاهرة العظمى 32 والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20، ومطروح العظمى 24 والصغرى 17.





الطقس فى الأردن

نهارا: تستمر درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها المعتادة فى مثل هذا الوقت من العام بحدود 4-5 درجات مئوية، وتسود أجواء ربيعية دافئة فى عموم المناطق، مع ظهور السُحب على ارتفاعات مُختلفة.





ويتوقع مع ساعات الظهر والعصر والمساء أن تتهيأ الفرصة لهطول زخات من الامطار فى اجزاء مختلفة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة فى المنطقة الشرقية.





فى خليج العقبة، الرياح: شمالية، معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.





ليلاً: تسود خلال ساعات ما بعد منتصف الليل وتدريجياً أحوال جوية غير مستقرة فى عموم المناطق، حيث تتهيأ الفرصة لهطول زخات رعدية من المطر بمشيئة الله فى عدّة مناطق، وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات ومعتدلة السرعة.





الطقس فى فلسطين