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وزير التعليم يفجر مفاجأة عن الإنجليزي في النظام الجديد (فيديو)

الأحد 06/مايو/2018 - 01:21 ص
وزير التعليم يفجر مفاجأة عن الإنجليزي في النظام الجديد (فيديو)
وزير التعليم
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داليا الحسين
 
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة إلغاء تعليم الإنجليزية في نظام التعليم الجديد، قائلًا إن خبراء من British Council وCambridge وoxford قاموا بعمل أفلام لتعلم اللغة الإنجليزية للطلاب في المنظومة الجديدة للتعليم، مشيرا إلى أن الطالب سيشاهد الفيلم مع أساتذة الإنجليزي.

وأضاف "شوقي"، خلال حواره في برنامج "هنا العاصمة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "سي بي سي"، أن الطالب سيتعلم اللغة الإنجليزية من الروضة في مدارس الحكومة "ببلاش".

ولفت إلى أن مشكلة الكثافة الطلابية ليست بكل المدارس ولكن بعدة مدارس ببعض المناطق، موضحًا أن متوسط كثافة الفصول في مصر ما بين 40 إلى 45 طالبا، بينما كثافة الفصول العالمية حوالي 35 طالبًا.

وانتقد "شوقي"، طلاب المدارس الرسمية لغات بمهاجمة نظام التعليم الجديد الذي أعلنت عنه الوزارة من أجل اللغة الإنجليزية بالرغم من ضعف مستواهم فيها، مضيفًا: "طلاب التجريبي بيتكلموا إنجليزي بتاع أبلة ميرفت".

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