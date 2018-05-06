شاهد.. خيري رمضان يعرض أخطر فيديو للإخواني كمال الهلباوي





عرض الإعلامي خيري رمضان، مقطع فيديو يتضمن تصريح لزوجة كمال الهلباوي عقب إعلانه استقالته من جماعة الإخوان، قالت خلاله: "أنا كنت في لندن، ودي كانت أسوأ ليلة في حياتي، وأنا مطمئنة أنه دائمًا ما يستعين بكتب الإخوان في كل حديثه، وأنا هرجعه للإخوان مرة تانية، لأن الإخوان بيجروا في دمه".وعقب "رمضان، خلال تقديمه برنامج "مصر النهاردة" على قناة مصر الأولي، السبت، أن زوجة "الهلباوي" نجحت في إعادته للإخوان، مستنكرًا دعوته للمصالحة مع الإخوان، قائلًا: "الأخطر الطرح الشرير اللى طرحه، مش مهم فكرة المصالحة والعك دا، لكن قضية لجنة الحكماء من الخارج"، معقبًا: "لا أحد يجرؤ أن يطرح على مصر مثل هذا الطرح".وتابع، مخاطبًا "الهلباوي": "إنت بتتكلم عن مصر، جيبلي شخص لبناني وآخر جزائري يأخدوا قرارات لمصر، دي قرارات ملزمة ليك أنت"، مشددًا على أن الإخوان في مصر انتهوا للأبد صفحة وانتهت ولم يعد هناك إخوان في مصر، وأي صيغة لعودة الإخوان مرفوضة، وهذا النظام مستند لقاعدة شعبية جربت الإخوان، ولايمكن أن تسمح بعودة الإخوان مرة أخرى، ومن يتحدث عن أن جزء من النظام يتفاوض للمصالحة شغل مخابرات قطرية وتركية.