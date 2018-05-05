مصر × يوم.. طارق شوقي: نتعرض لحرب ضروس لإفشال مشروع تطوير التعليم

شهدت مصر على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة على الساحة السياسية، التي ركزت عليها برامج التوك شو والقنوات الفضائية، من بينها؛ تأكيد وزير التعليم، أن مصر تتعرض لحرب ضروس لإفشال مشروع تطوير التعليم، فضلًا عن إصرار النائبة إيفيلين متى على أن تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء، غير قانونية.

طارق شوقي: مصر تتعرض لحرب ضروس لإفشال مشروع تطوير التعليم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لم يكن يؤمن بنظرية المؤامرة، مضيفًا أن التعليم هو الوسيلة الوحيدة لوضعنا على الخريطة العالمية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، هناك هجمة شرسة لمستها على مشروع تطوير التعليم.

وتابع، وزير التعليم، أن مصر تتعرض لحرب ضروس لإفشال مشروع تطوير التعليم.

إبراهيم رضا: المتعاطفون مع الإخوان جزء من التنظيم

فيما أشار إبراهيم رضا، الباحث في الشئون الدينية، إلى أن المتعاطفين مع الإخوان كانوا معذورين قبل 2011، بسبب شعاراتهم "الإسلام هو الحل".

وأوضح "رضا"، خلال حواره ببرنامج "بين السطور" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، أنه لم يعد أحد متعاطف بعد استباحتهم للدماء، معتبرًا أن المتعاطف حاليًا معهم جزء من التنظيم، منوهًا أن مصطلح المتعاطف أخطر من المنخرط مع الإخوان.

برلمانية عن تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء: غير قانونية

وأوضحت إيفلين متى، عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بطلب إحاطة حول فرض وزارة الكهرباء رسومًا على الفواتير بقيمة 10 جنيهات شهريًا غير قانونية نظير جمع القمامة من 43 مليون مواطن، لافتة إلى أنها صدمت من شكاوى بعض المواطنين بوجود رسوم نظافة بفواتير الكهرباء، وفي نفس الوقت يتم تحصيل إيصال منهم مقابل نظافة من مجلس المدينة.

وأضافت "متى"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، أنها توجهت لمحافظ دمياط وتسائلت عن كيفية وجود إزوداجية في تحصيل رسوم النظافة، وأكد لها أن المحافظة باكملها يتم تحصيل رسوم النظافة بها من مجلس المدينة فقط.

وتابعت، أنها اكتشفت وجود إزدواجية في تحصيل رسوم النظافة على مستوى الجمهورية، مشددة على أن الكهرباء لا يحق لها تحصيل رسوم نظافة على فواتير الكهرباء.

أستاذ طب نفسي: الأحزاب في مصر ورقية

ووصف الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، الأحزاب في مصر بأنها ورقية، لأنها لم تبدأ من الشعب، مشيرا إلى أنه يمكن دمج الأحزاب.

وأضاف"عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الفكر اليساري هو الأكثر ثقافة، موضحا أن العصر الذهبي للثقافة في مصر كان في عهد ثروت عكاشة ونجيب محفوظ.

ونوه أن جماعة الإخوان تستغل المواطنين الغلابة، والدليل على ذلك عدم تدخل أبناء قيادات هذه الجماعة فى أي عمليات، مؤكدًا أن التصالح مع المتعاطفين مع الإخوان أمر غير مجد.

"الفلاحين" تكشف تفاصيل الحصول على أراضي "المليون ونصف فدان"

فيما قال المهندس عادل زيدان، أمين اللجنة الاقتصادية للنقابة العامة للفلاحين، إن شركة الريف المصري تفضل أن تكون الملكية في مشروع المليون ونصف فدان "على المشاع" عند تأسيس الشركات، وألا ينفرد كل شاب بقطعة أرضه.

وأضاف "زيدان"، خلال برنامج "من سيزرع المليون" المُذاع على قناة "الصحة والجمال"، أن الشباب لو كونوا شركة ووزعوا الأرض عليهم، ستتعدد الزراعات، وتبدأ المنازعات على بئر المياه، ولذلك من الأفضل أن تكون الملكية على المشاع لتوحيد الزراعات وتجنب المشاكل.

وتابع: "لو احنا مجموعة تتكون من 20 فرد، وحصلت على 238 فدان في مشروع الريف المصري، ودفع كل واحد حوالي 4 آلاف ونصف على الفدان سيكون لدينا رأس مال مليون جنيه".

وعن أهم خطوة للشباب بعد استلامهم الأرض، أكد "زيدان"، أن أهم شيء للشباب هو دراسة الإمكانيات المادية، مع السماح لأي فرد داخل الشركة المساهمة بشكل أكبر من حيث التمويل، مع زيادة نسبة ربحه بالاتفاق بين عناصر الشركة.