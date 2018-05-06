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المتبرعة بـ5 ملايين جنيه لمستشفى مجدي يعقوب: "لسه في فلوس تانية هتبرع بيها"

الأحد 06/مايو/2018 - 01:31 ص
المتبرعة بـ5 ملايين جنيه لمستشفى مجدي يعقوب: لسه في فلوس تانية هتبرع بيها
رجاء السيدة المتبرعة بـ5 ملايين جنيه لمستشفى مجدي يعقوب
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كساب أحمد
 
قالت رجاء، السيدة المتبرعة بـ5 ملايين جنيه لمستشفى مجدي يعقوب، إنها تبرعت بهذه الأموال لمستشفى مجدي يعقوب لعلاج الأطفال التي حرمت منها، لافتًة إلى أن الـ5 ملايين جنيه عبارة عن شقة في جامعة الدول، وذهب وبعض شهادات الاستثمار.

وأضافت "رجاء"، خلال حوارها ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "العاشرة مساء"، مساء السبت: "لسه في فلوس تانية هتبرع بيها غير الـ5 مليون جنيه"، لافتة إلى أنها تزوجت ولم تنجب فقامت بالذهاب إلى إنجلترا، وأجرت عمليات من أجل الإنجاب، ولم تنجب.
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