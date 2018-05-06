زي النهاردة بتاريخ 6-5-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 6-5-2018





أحــــــــداث





604 - شوتوكو تايشي يضع «دستور الفقرات السبع عشرة».





636 - المسلمون يدخلون مدينة بعلبك بعد عقد الصلح بين أهلها وقادة المسلمين أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد.





1590 - تويوتومي هيده-يوشي يحاصر «قلعة أوداوارا».





1794 - الزعيم الزنجي فرانسوا دومنيك توساني لوتير فور يقود العبيد في هايتي للثورة ضد الحكم الفرنسي.





1889 - افتتاح برج إيفل للجمهور.





1910 - جورج الخامس يتولى الحكم في المملكة المتحدة بعد وفاة والده الملك إدوارد السابع.





1913 - بداية جلاء قوات الدولة العثمانية من الأحساء، ودخول مدينةالهفوف تحت حكم ملك السعودية عبدالعزيز آل سعود.





1916 - جمال باشا يعدم 21 من العرب المطالبين بالاستقلال أو الإصلاح وذلك في ساحة البرج في بيروت وساحة المرجة في دمشق.





1936 - الملك فاروق يعود إلى مصر قادمًا من إنجلترا بعد أن أصبح ملكًا عليها.





1937 - المنطاد الألماني "هيندينبيرغ" ينفجر في الجو قبيل هبوطه في نيويورك.





1941 - جوزيف ستالين ينصب نفسه رئيسًا للوزراء في الاتحاد السوفيتي ليجمع بين رئاسه الدولة ورئاسه الوزراء في ظل الحرب العالمية الثانية التي اضطر الاتحاد السوفيتي إلى خوضها بعد اتجاه القوات ألمانيا النازية إلى الحدود السوفييتية.





1946 - جلاء الاتحاد السوفيتي عن إيران.





1957 - الانتهاء من أعمال أول مفاعل نووي في توكايمورا في اليابان.





1976 - توحيد القوات المسلحة في إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة واحدة وذلك تحت اسم القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.





1976 - زلزال يضرب شمال إيطاليا يودي بحياة 9200 نسمة.





1994 - تدشين نفق المانش المائي الذي يربط المملكة المتحدة بفرنسا.





2004 - الحكم على 4 ممرضات بلغاريات ودكتور فلسطيني بالإعدام رميًا بالرصاص في ليبيا لاتهامهم في التسبب بإصابة 400 طفل ليبي بمرض الإيدز.





2007 - نيكولا ساركوزي يفوز بالانتخابات الرئاسية الفرنسية على منافسته سيغولين رويال، ويخلف بذلك جاك شيراك في رئاسة الجمهورية الفرنسية.





2010 - إجراء الانتخابات في المملكة المتحدة في انتخابات يعتقد أنها من أكثر الانتخابات تنافسًا منذ عام 1992، حيث أن المنافسة محتدمة فيها بين حزب العمال الحاكم بزعامة رئيس الوزراء جوردون براون وحزب المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون وحزب الديمقراطيين الأحرار بزعامة نيك كليغ.





2010 - القائم بأعمال الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد خلفًا للرئيس عمر يارادوا الذي توفي الليلة الماضية.





2012 - انتخاب فرانسوا أولاند رئيسًا لفرنسا بعد تغلبه على منافسه الرئيس المنتهية ولايته نيكولا ساركوزي بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.





2015 - التونسي شكري المبخوت يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية عن روايته «الطلياني».





مــــــواليـــــــد





1574 - البابا إينوسنت العاشر، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.





1758 - ماكسميليان روبسبير، محامي فرنسي.





1856 - سيغموند فرويد، عالم نمساوي في علم النفس.





1871 - فيكتور غرينيار، عالم كيمياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1912.





1895 - رودلف فالنتينو، ممثل إيطالي.





1904 - هاري مارتنسون، أديب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1974.





1918 - زايد بن سلطان آل نهيان، أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة.





1929 - بول لاوتربر، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2003.





1931 - ماجدة، ممثلة مصرية.





1937 - روبن كارتر، ملاكم أمريكي.





1950 - إبراهيم يسري، ممثل مصري.





1953 - توني بلير، رئيس وزراء المملكة المتحدة.





1953 - غرايم سونيس، لاعب ومدرب كرة قدم اسكتلندي.





1953 - عمر بيريس سانتياغو، كاتب وصحفي تشيلي.





1961 - جورج كلوني، ممثل أمريكي.





1980 - ريكاردو أوليفيرا، لاعب كرة قدم برازيلي.





1983 - دانييل ألفيس، لاعب كرة قدم برازيلي.





1984 - فوزي بشير، لاعب كرة قدم عُماني.





1985 - شوق، ممثلة كويتية.





1985 - عبد الله الخضر، ممثل كويتي.





1986 - مايتر غيمس، مغني راب فرنسي من أصل كونغولي.





1989 - دومينيكا سيبولكوفا، لاعبة كرة مضرب سلوفاكية.





1992 - بيون بايك هيون، مغني بوب وممثل كوري جنوبي.





1994 - ماتيو كوفاتشيتش، لاعب كرة قدم كرواتي يلعب لصالح نادي ريال مدريد الإسباني والمنتخب الكرواتي.





وفيـــــــات





680 - معاوية بن أبي سفيان، أول خلفاء الدولة الأموية.





1727 - الإمبراطورة كاثرين الأولى، إمبراطورة روسيا السادسة في الإمبراطورية الروسية.





1859 - ألكسندر فون هومبولت، مستكشف ألماني.





1862 - هنري ديفد ثورو، مؤلف أمريكي.





1902 - بريت هارت، كاتب وشاعر أمريكي.





1910 - الملك إدوارد السابع، ملك المملكة المتحدة.





1919 - ليمان فرانك بوم، كاتب أمريكي.





1933 - لي تسينون، طبيب صيني ، وهو من أكبر الاشخاص عمرا ان لم يكن الأكبر عاش 260 عام.





1949 - موريس ماترلينك، كاتب بلجيكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1911.





1952 - ماريا مونتيسوري، مربية وفيلسوفة إيطالية.





1990 - روحيه خالد، ممثلة مصرية.





1992 - مارلينه ديتريش، مغنية وممثلة أمريكية / ألمانية.





1996 - محمد الشرقاوي، ممثل مصري.





2002 - صالح سليم، لاعب كرة قدم وممثل مصري.





2002 - زهيرة عابدين، طبيبة مصرية.





2017 - نجاح حفيظ، ممثلة سورية.





أعيــــــاد ومنــــــاسبــــــــات





يوم اللا حمية العالمي.



