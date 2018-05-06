وزير التعليم: الهدف من المنظومة الجديدة بناء الشخصية المصرية

وأضاف "شوقي"، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء السبت، أن الهدف من المنظومة التعليمية الجديدة بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمى في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ قيم الحضارة، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح ومعايير الجودة العالمية.



ولفت إلى أن نظام التعليم الجديد يترجم ما نص عليه الدستور، لافتًا إلى أن النظام الجديد يلتزم بالتعليم الفني والتقني والمهني، والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس وتنمية كفاءتهم العلمية، واللغة العربية والدينية والتاريخ الوطني.



واستطرد وزير التعليم، قائلًا: "حريصون الآن على التأهيل منذ البداية في التعليم الأساسي لخروج أشخاص مؤهلة لدخول الجامعات وسوق العمل".



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المدارس الدولية تبدأ من 10 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن المدارس الدولية تحت إشراف الوزارة ولكنها قطاع خاص.