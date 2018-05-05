أرامكو: توقيع اتفاقيات شراء مع 16 شركة سعودية





وسعت شركة أرامكو السعودية برنامجها؛ لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد اكتفاء، من خلال توقيع اتفاقيات شراء مع 16 شركة سعودية؛ لتصنيع أوعية الضغط، بقيمة إجمالية تتجاوز 26 مليار ريال، خلال 10 سنوات.





ووفقا للاتفاقية فإن أرامكو، تلتزم، بدعم وتعزيز دور الشركات المحلية، الصغيرة والمتوسطة، في برنامج اكتفاء، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، حيث ستركز اتفاقيات الشراء، التي تم توقيعها مطلع مايو الجاري، على قيام المصنّعين المحليين بتزويد أرامكو السعودية بأوعية الضغط، مما يمكن هذه الشركات من تطوير إمكاناتها وقدراتها التنافسية، كأحد أهداف برنامج اكتفاء.





وأشاد نائب الرئيس للشراء والإمداد في أرامكو السعودية، المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، بدور شركات التصنيع في تطويرها خطط عمل محكمة؛ لتحقيق متطلبات برنامج اكتفاء، الهادفة إلى خلق المزيد من الوظائف للسعوديين، وإتاحة فرص أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل في مجال تصنيع قطع أوعية الضغط، داعياً الشركات المصنّعة للعمل جنبًا إلى جنب مع أرامكو السعودية، بهدف زيادة نسبة السعودة بموجب هذه الاتفاقيات على جميع المستويات وفي جميع التخصصات ليشمل ذلك المهندسين واللحامين وغيرهم من العاملين ذوي المهارات الحرفية.



