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"الوزراء": خطة تطوير التعليم محاولة للاقتداء بالدول المتقدمة في هذا المجال

السبت 05/مايو/2018 - 11:20 م
الوزراء: خطة تطوير التعليم محاولة للاقتداء بالدول المتقدمة في هذا المجال
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رقية جمال
 
قال الدكتور عبد الوهاب الغندور، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، إن خطة تطوير التعليم الجديد محاولة للاقتداء بالدول المتقدمة في مجال التعليم، وتعتمد على عدم الحفظ والتلقين، وتدريس الموضوعات بطريقة الباقة في المرحلة الابتدائية وهي الأكثر تشويقًا للطلاب. 

وأضاف "الغندور"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن هذه الخطة تهدف لتعليم الأطفال المهارات، والتعرف على إمكانياته ومميزاته، وأن يكون لديه ملكة التحليل النقدي.

وتابع، أن المرحلة الإعدادية يبدأ الطالب في اختيار مجاله بعد إعداده إعداد جيد من خلال نظام تعليمي يمكنه من فرز مهاراته، مشددًا على ضرورة أن يتم توعية المواطنين بأهمية وتفاصيل خطة التطوير للقضاء على التوتر والقلق حول هذا الأمر.
المزيد عن: مجلس الوزراء خطة تطوير التعليم تطوير التعليم التوك شو أخبار مصر
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