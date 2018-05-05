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طارق شوقي: هناك هسيتريا في المحطات الفضائية حول المدارس التجريبية

السبت 05/مايو/2018 - 11:15 م
طارق شوقي: هناك هسيتريا في المحطات الفضائية حول المدارس التجريبية
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داليا الحسين
 
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن عدد طلاب المدارس التجريبي التي تثير اللغط على مستوى مصر في كل المراحل التعليمية حوالي 600 ألف طالب، منوها أن الدولة المصرية تعمل الآن على تطوير التعليم لـ 22 مليون طالب.

وأضاف "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء السبت، أن هناك هسيتريا في المحطات الفضائية حول المدارس التجريبية وليس لها عمل سوي هذا الحديث، وهو أمر غريب.

وشدد على أنه لم يخطر في بال الوزارة كلمة تعريب أو ألغاء لغات أجنبية، متسائلًا: "من دس كلمة تعريب !..الناس بتحفظ الإشاعة ومش بتسمع الرد".

ووجه وزير التعليم حديثه للأمهات المعترضات على نظام التعليم الجديد قائلًا: الطفل عند خروجه للجامعة سيكون مسلح بلغتين بنطق وكتابة بشكل صحيح، ولغة عربية قوية.. هوده حاجة وحشه بنعمله!".
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