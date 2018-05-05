في عيد ميلادها الـ30.. تعرفي على أسرار النجمة "أديل" الجمالية!

بجرأتها وجمال بشرتها البيضاء وتسريحات الشعر الضخمة التي لا تفارق إطلالاتها الجمالية، استطاعت النجمة أديل أن تثبت للعالم أن البدانة لا علاقة لها بالجمال وبالاختيارات الصحيحة التي تناسب إطلالاتها. فما هي الاسرار الجمالية التي تطبقها لتبدو مشرقة وساحرة خصوصاً من ناحية المكياج وتسريحات الشعر.





اليوم وبمناسبة عيد ميلاد النجمة أديل، تعرّفي على أسرار جمالها وخطوات تطبيق هذه الطرق الفعالة، لتتعلمي منها هذه التفاصيل الجمالية.





الآيلاينر الأسود العريض

غالباً ما ترتكز إطلالات النجمة أديل الجمالية في تطبيق المكياج، على رسمات الآيلاينر العريضة باللون الأسود. فهي حريصة على تمرير هذه الخطوط على الجفون العليا للجفون لإبراز سحر عينيها الخضراوتين من خلال سحبة العين العريضة، مع الآيلاينر المجنح والمسحوب الى الخارج في أغلبية إطلالاتها. فيتعتبر الآيلاينر من المستحضرات الأحب على قلبها ولا تهمل هذه الخطوة مهما كانت المناسبة التي تطل من خلالها.





جرأة الرموش الكثيفة

أما الرموش فلها اهتماماً ملفتاً من قبل النجمة أديل التي تحرص على اختيار الطبقات الكثيفة من الرموش السوداء. ولا تبالي في هذه الطبقات المبالغ بها قليلاً لتكثيف الرموش، لأنها تدرك جيداً أنها من الخطوات الجمالية الأساسية في رسمات العيون لإبراز جمال المكياج.





بودرة الخدود الزهرية

غالباً ما نرى الاطلالات الجمالية الناعمة للنجمة أديل خصوصاً من خلال بشرتها البيضاء، وتحرص على تمرير مستحضرات فاتحة سواء من خلال كريم الاساس أو الكونسيلر. ولكن من أسرار جمالها حبّها لبودرة الخدود الزهرية التي تعمل على تقويتها قليلاً أعلى الوجنتين لكي تظهر وجهها الممتلىء والنقي خصوصاً عندما تختار أحمر الشفاه الزهري والمحدّد بالكونتور.





تسريحات شعر ضخمة