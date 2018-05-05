السيطرة على حريق محدود داخل مدرسة بالمنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية حريق محدود داخل مدرسة قرية أبطوجة التابعة لمركز بني مزار، بشمال محافظة المنيا، وقالت مصادر إن بعض التلاميذ كانوا يلعبون داخل الفصل عقب انتهاء اليوم الدراسي، ويرجح أنهم تسببوا في نشوب الحريق الذي لم تنجم عنه إصابات بشرية.



وكان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، تلقي إخطارًا من العميد محمد خيري مأمور مركز شرطة بني مزار، يفيد ورود بلاغ بتصاعد أدخنة من داخل مدرسة قرية أبطوجة.



انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده لباقي الفصول، وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد مجموعة من تلاميذ المدرسة عقب نهاية اليوم الدراسي وقيامهم بلعب الكرة اشتعلت النيران بأحد الفصول، ويرجح أنهم تسببوا في الحريق.





تم إحضار أولياء أمور التلاميذ وتعهدوا بإصلاح التلفيات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

