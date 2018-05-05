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سناب شات تعتزم طرح "تطبيق" جديد مخصص للمشاهير

السبت 05/مايو/2018 - 11:04 م
سناب شات تعتزم طرح تطبيق جديد مخصص للمشاهير
SnapChat
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كشف تقرير حديث من موقع "تايم" الأمريكى، أن شركة "سناب" المطورة لتطبيق سناب شات الشهيرة تستعد حاليا لطرح تطبيق جديد منفصل يحمل اسم SnapChat Pro، من أجل زيادة مشاركتها فى عالم التواصل الاجتماعى، إذ من المقرر أن يضم التطبيق الجديد عددا من المزايا المختلفة عن الإصدار الأساسى من سناب شات.

ووفقا للتقرير سيكون التطبيق الجديد SnapChat Pro مخصص فقط للمستخدمين المميزين مثل الفنانين والرياضيين والشخصيات العاملة بالإضافة إلى الشركات والماركات العالمية، ولن يكون متاح للمستخدمين العاديين.

وقال عمران خان، كبير مسئولى "سناب" فى وقت سابق من هذا الأسبوع: "سيتم إنتاج هذا المنتج للكيانات الهامة من الشخصيات العامة إلى الشركات المحلية والمؤسسات الخيرية، التى تريد استخدام برنامجنا للوصول إلى جمهور يتجاوز الأصدقاء والعائلة".

من الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتى بعض تعرض تطبيق سناب شات إلى انتقادات واسعة من قبل المستخدمين بعد إعادة التصميم التى تم طرحها حديثا.
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