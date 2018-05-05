الشئون الإسلامية تؤكد جاهزيتها لتنفيذ الترجمة الفورية لصلاة التراويح





أختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جميع الاستعدادات والترتيبات وتوفير الاحتياجات الفنية والتجهيزات الهندسية، لتنفيذ مشروع الترجمة الفورية لصلاة التراويح، طوال شهر رمضان المبارك للعام الحالي من الحرمين الشريفين.





وأوضح مستشار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مدير المشروع طلال بن أحمد العقيل، أن البرنامج يعد من المشروعات التقنية والعلمية، التي بدأت الوزارة تنفيذه منذ عام ١٤٢٣هـ، ويحظى بدعم كامل وعناية من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، الذي يحرص على توفير ونشر الترجمة المعتمدة، في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة لمعاني القرآن الكريم بلغات العالم عبر جميع الوسائل المتاحة ومنها هذا المشروع المبارك، وينفذ مشروع الترجمة الفورية لصلاة التراويح بالتنسيق الكامل مع وزارة الثقافة والإعلام بدعم معالي الدكتور عواد العواد، والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داوود الشريان، ويلقى اهتمام المسؤولين والمختصين في التلفزيون السعودي.



