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ضبط 3 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي داخل أحد المجازر بالخانكة

السبت 05/مايو/2018 - 11:06 م
ضبط 3 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي داخل أحد المجازر بالخانكة
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، السبت، حملة مكبرة داخل مدينة الخانكة وبالتنسيق والتعاون مع ادارة تموين الخانكة، علي المجازرللكشف علي اللحوم بمناسبة شهر رمضان.

وأسفرت الحملة التي تمت بناء علي توجيهات الدكتورة أمل العيسلي مديرة المديرية، والدكتور ناصر أبو سنه مدير عام المجازر والصحة العامة،والدكتور حاتم عبدالحكم مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، عن ضبط مايقرب من 3 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الادمي داخل مجزر دواجن يعاد تعبئتهم بتاريخ جديد الامر الذي يعتبر غشا تجاريا.

وتحرر عن ذلك محضر رقم و226 جنح أمن دولة طوارئ مركز الخانكة وتم إستصدرا قرار النيابة العامة باعدام المضبوطات، كما تم ضبط 3 جزارين مزورين أختام، وتحرر عن ذلك محاضر رقم 227 و228 و229 جنح أمن دولة طوارئ مركز الخانكة.

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