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رئيس نابولي يفتح النار على الاتحاد الأوروبي

السبت 05/مايو/2018 - 11:05 م
رئيس نابولي يفتح النار على الاتحاد الأوروبي
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عمر عبدالعزيز
 

انتقد ‏رئيس نادي نابولي الإيطالي أوريليو دي لورينتيس ما يحدث من تشابه كبير في الأندية الفائزة بالنسخ الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أن أغلب الفائزين بالتشامبيونزليج من إسبانيا أو إنجلترا.


وألمح رئيس نابولي إلى وجود تلاعب في ‎دوري أبطال أوروبا خلف كرة القدم، مؤكدًا أن هناك الكثير من المصلحة الاقتصادية من وراء حصر البطولة في بلاد بعينها.


وأشار رئيس النادي الإيطالي إلي أنه كان مهمًا أكثر وجود مباراة بين "ريال مدريد وليفربول" مقارنة بلقاء يجمع بين روما والبايرن علي سبيل المثال.


وكشف بقوله: "نهائي دوري الأبطال حينما يكون بين ممثلين لإنجلترا وإسبانيا يدر عائدات كثيرة على اليويفا، بسبب حضور المزيد من الجمهور".


المزيد عن: يوفنتوس نابولي ليفربول روما دوري أبطال أوروبا اليويفا
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