رئيس نابولي يفتح النار على الاتحاد الأوروبي

انتقد ‏رئيس نادي نابولي الإيطالي أوريليو دي لورينتيس ما يحدث من تشابه كبير في الأندية الفائزة بالنسخ الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أن أغلب الفائزين بالتشامبيونزليج من إسبانيا أو إنجلترا.





وألمح رئيس نابولي إلى وجود تلاعب في ‎دوري أبطال أوروبا خلف كرة القدم، مؤكدًا أن هناك الكثير من المصلحة الاقتصادية من وراء حصر البطولة في بلاد بعينها.



