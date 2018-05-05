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40 % انخفاض فى حجم ما تستورده مصر من الياميش

السبت 05/مايو/2018 - 11:03 م
40 % انخفاض فى حجم ما تستورده مصر من الياميش
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الفجر الاقتصادى
 
كشف مجدى توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة فى الغرفة التجارية، إن استيراد الياميش هذا العام تراجع بنسبة 40%، مرجعا ذلك إلى تخوف التجار من التراجع الكبير فى معدلات الاستهلاك.

وأضاف توفيق أن الاستهلاك متراجع بصورة ملحوظة عن العام الماضى بالنسية لمنتجات الياميش وهذا يعود إلى ارتفاع الأسعار منذ تحرير سعر الصرف، لافتاً إلى أن التجار لجأوا إلى تقليل أحجام بعض العبوات لعدة منتجات للبيع بسعر أقل من أجل تحريك السوق.

وأعلن نائب رئيس شعبة العطارة أن هناك تراجعا ملحوظا لبعض الأنواع، منها جوز الهند والذى انخفض من 80 جنيها العام الماضى إلى 60 جنيها العام الحالى، وكذلك البندق تراجع إلى 140 جنيها للعام الحالى نظير 180 جنيها العام الماضى.

وقال توفيق إن بعض منتجات الياميش المستوردة حققت زيادة بنسبة تتراوح ما بين 10-15% هذا العام، منها الزبيب الإيرانى ليباع بـ90 جنيها، والكاجو من 340 إلى 360 جنيها.
المزيد عن: شهر رمضان شعبة العطارة رمضان 2018 الاقتصاد المصرى اسعار الياميش اخبار الاقتصاد
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