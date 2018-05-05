محمد الشرنوبي عن نجاح حفله الأول: "شكراً لكل حد حضر وفرحني" (صورة)

احتفل الفنان الشاب محمد الشرنوبي، بنجاح حفله الغنائي أمس الجمعة، بكايرو فيستيفال مول، مؤكداً أن إحساسه جمع بين الفرحة والخوف والتوتر والفخر بوالده الموسيقار الراحل فاروق الشرنوبي.

ونشر "الشرنوبي" الابن، صورة من حفله "كامل العدد"، وعلق عليها بالقول: "امبارح كانت اول حفلة ليا، اول مرة احس احساس بالشكل ده، مبسوط وخايف ومتوتر وفخور بأبويا وكل عيلتي وبالفرقة والمايسترو تامر غنيم".

وأضاف: "والمايسترو هاني فرحات اللي وقف جنبي وقفة عمري ما هنساها، وساره الطباخ اللي دايما بتدعمني ودايماً في ضهري، وتامر حبيب اخويا الكبير الدي مابيسبنيش في اللحظات المهمة في حياتي".

واختتم الشرنوبي، موجهاً الشكر للجمهور الذي حرص على حضور الحفل، وخص بالذكر باهر النويهي وكريم الوكيل، قائلا: "شكراً لكل حد حضر الحفلة ووقف جنبي وفرحني في اول حفلة ليا".