ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تيسلا موديل Y الجديدة كلياً ستأتي بحلول عام 2020

السبت 05/مايو/2018 - 11:02 م
تيسلا موديل Y الجديدة كلياً ستأتي بحلول عام 2020
تيسلا موديل Y
طباعة
 
في مارس الماضي، نشر رئيس تيسلا السيد إيلون موسك الصورة التشويقية التي في الأعلى عبر حسابه في تويتر قائلاً أن الكروس أوفر الصغيرة موديل Y قادمة بعد سنوات قليلة، اليوم عاد ليؤكد أن السيارة قادمة في بداية العام 2020.

السيد موسك أعلن الموعد الجديد خلال لقائه إجتماع الربع الأول للمستثمرين في تيسلا، وذكر أن بداية الإنتاج سيكون في نوفمبر 2019 وأن الإنتاج لن يكون في مصنع الشركة الرئيسي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

المزيد عن: عربيه عربية عربيات سياره سيارة سيارات تيسلا سيارات تيسلا تسلا ايلون موسك السيارات اخبار السيارات Tesla Model Y tesla
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
زيسكو يونايتد - زامبيا
1
x
15:00
1
امبابان سوالوز - سوازيلاند
مازيمبي - جمهورية الكونجو
4
x
15:00
1
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
توغو بور - توجو
1
x
18:00
2
حوريا - غينيا
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
1
x
18:00
1
النجم الساحلي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
1
x
21:00
1
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
ستوك سيتي
1
x
13:30
2
كريستال بالاس
ليستر سيتي
0
x
16:00
2
وست هام يونايتد
واتفورد
2
x
16:00
1
نيوكاسل يونايتد
وست بروميتش ألبيون
1
x
16:00
0
توتنهام هوتسبير
بورنموث
1
x
16:00
0
سوانزي سيتي
إيفرتون
1
x
18:30
1
ساوثهامتون
الدوري الإسباني
فياريال
0
x
20:45
0
فالنسيا
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتينج لشبونة
0
x
21:30
0
بنفيكا
الدوري الإيطالي
ميلان
4
x
18:00
1
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
0
x
20:45
1
بولونيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/5/2018 11:30:01 PM