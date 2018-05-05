رئيس حي شرق الإسكندرية: "العقار الراقص" لا يشكل خطورة في الوقت الحالي.. وسنزيله

قال اللواء وحيد رضوان، رئيس حي شرق الإسكندرية، إن هناك لجنة مشكلة من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية لمعاينة العقار الراقص، ولإزالة 8 أدوار منه بصورة لا تؤثر على العقارات المجاورة، وبصورة آمنة.





وأضاف "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت، أن جامعة الإسكندرية سترسل لجنة في الغد بإذن الله لإزالة السور المهتز بالعقار المتعارف عليه بـ"الراقص".



