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رئيس حي شرق الإسكندرية: "العقار الراقص" لا يشكل خطورة في الوقت الحالي.. وسنزيله

السبت 05/مايو/2018 - 11:03 م
رئيس حي شرق الإسكندرية: العقار الراقص لا يشكل خطورة في الوقت الحالي.. وسنزيله
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كساب أحمد
 
قال اللواء وحيد رضوان، رئيس حي شرق الإسكندرية، إن هناك لجنة مشكلة من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية لمعاينة العقار الراقص، ولإزالة 8 أدوار منه بصورة لا تؤثر على العقارات المجاورة، وبصورة آمنة. 

وأضاف "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت، أن جامعة الإسكندرية سترسل لجنة في الغد بإذن الله لإزالة السور المهتز بالعقار المتعارف عليه بـ"الراقص".

وأشار إلى أن جامعة الإسكندرية أكدت أن العقار لا يوجد فيه خطورة في الوقت الحالي، وأنها ستزيله في الغد.
المزيد عن: محافظة الإسكندرية العقار الراقص التوك شو أخبار مصر
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