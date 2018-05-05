فياريال يتخطي فالنسيا بهدف قاتل في الدوري الإسباني

اقتنص فياريال ثلاث نقاط ثمينة في الليجا بعدما حقق فوزا قاتلا وصعبا على فالنسيا بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي احتضنه ملعب (لا سيراميكا) مساء اليوم السبت ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

يدين فريق "الغواصات الصفراء" بالفضل في هذا الانتصار لماريو جاسبار صاحب هدف النقاط الثلاث قبل 4 دقائق من النهاية.

وكان فالنسيا قد ضمن رسميا مشاركته في دوري الأبطال الموسم المقبل، قبل أن يلعب مباراته أمام فياريال، بعد خسارة ريال بيتيس اليوم أمام أتلتيك بيلباو بثنائية نظيفة.

وساهمت خسارة الفريق الأندلسي في توقف رصيده عند 59 نقطة في المركز الخامس، ليبتعد بفارق 8 نقاط عن فالنسيا، قبل مباراته أمام "الغواصات الصفراء"، قبل جولتين من النهاية.



وبعدما غاب عن المشهد القاري لموسمين، يعود فريق "الخفافيش" للظهور مجددا في الموسم المقبل بدور المجموعات لـ"التشامبيونز ليج".

وتجمد رصيد فالنسيا عند 67 نقطة في المركز الرابع، ليفشل في تحقيق أي انتصار للجولة الرابعة تواليا (تعادلين وخسارتين).

من جانبه، تمكن فياريال بهذا الانتصار الثمين من تضييق الخناق على بيتيس، صاحب المركز الخامس المؤهل مباشرة لدور المجموعات بالدوري الأوروبي، بعدما رفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز السادس، المؤهل للدور التمهيدي لـ"اليوروبا ليج"، إذا يبتعد بفارق نقطتين فقط خلف الفريق الأندلسي.

ويمتلك فياريال فرصة الانقضاض على المركز الخامس في حالة فوزه بالمباراة المؤجلة أمام برشلونة يوم الأربعاء المقبل على ملعب (كامب نو).