الرئيس اللبناني: 80% من المناطق السورية آمنة

أشار الرئيس اللبناني "ميشال عون"، اليوم السبت، إلى أن بلاده لم تسيء يوما للنازحين السوريين، قائلا: "لم نضغط عنهم للعودة غير الآمنة".





وأضاف أنه يطالب بتمكين النازحين من العودة إلى سوريا "التزاما بالقسم الدستوري للمحافظة على الاستقلال وسلامة الأراضي اللبنانية".





وانتقد الرئيس اللبناني تعامل الأمم المتحدة في تعاطيها مع "موضوع النازحين"، معتبرا أن 80% من المناطق السورية آمنة "ولا مانع من عودة الناخبين إليها".





ويتوجه اللبنانيون، غدا الأحد، إلى صناديق الاقتراع، لاخيتار ممثليهم في المجلس النيابي، بعد 9 أعوام على آخر انتخابات برلمانية شهدها لبنان.