هيدي كرم في حوار جريء لـ"الفجر الفني" الجمهور المصري "مٌخيف".. وهذا مصيري مع "نفسنة"

استطاعت أن تغير جلدها في مسلسل "سابع جار" وتبهر جميع المشاهدين بشخصية جديدة غير المعتاد عليها، خرجت من دائرة الرقة والهدوء لتدخل فى نطاق الشدة والعصبية، الفنانة هيدي كرم، والتى تمزج في المسلسل بين الجمال والالتزام، وعلى عكس جميع أدوارها السابقة تبدأ مرحلة جديدة في مشوارها الفنى، لتصبح "نهى" الأم شديدة العصبية والتسرع، والتى تتعامل مع طفليها بطريقة تُسيطر عليها المشاكل والضغوطات .

"هيدي" فتحت قلبها في حوار جريء مع "الفجر الفني" كشفت فيه كواليس المسلسل ودورها وعلاقتها بزوجها وموقفها من عمليات التجميل، والتعامل مع 3 مخرجات فى نفس الوقت، وإلى نص الحوار،،

* حدثينا عن انطباعك الأول عن دورك في مسلسل "سابع جار"؟

كنت مستغربة الدور جدًا، حتى أننى سألت المخرجات عن سبب اختيارهم لي خصوصًا أنى بعيدة شكلًا وموضوعًا عن شخصية المسلسل "نهى"، ولكنه أخبرونى أننى الترشيح الأول والأخير، واكتشفت أنهم بالفعل أصحاب رؤية ولديهم ثقة فيا أكبر من ثقتى في نفسي، وكان تقبل الجمهور لى هو أكبر مخاوفي وليس الدور نفسه، لاختلاف هذا الدور عن جميع أعمالى السابقة، فالجمهور المصري ذكى ذكاء خارق بالرغم من بساطته إلا انه جمهور ذكى بالفطرة وفنان لأننا "شاربين الفن"، فالجمهور المصري مُخيف ومرعب لأن عنده حس فنى عالى جدًا.

* وماذا عن تجربتك كأم فى المسلسل خصوصًا بهذا الشكل؟

أحببت الدور بشكل كبير، وخصوصًا أنى أديت دور الأم أكثر من مره، مثل مسلسل "فرصة ثانية" ومسلسل "اختيار إجباري" والذى أكون فيه أم لبنت شابة لديها 15 سنة.

وكثير من السيدات يرن أنفسهن فى "نهى"، لأن في بعض الأحيان نكون غير منتبهين ولا ندرك تصرفتنا، ولكن عندما ننظر فى المرآه نرى أنفسنا وتصرفاتنا ، وتصرفات نهى فى المسلسل عدد كبير من الستات بيتصرفوها سواء جزء منها أو كلها وبتبقي الست عصبية ومشدودة وبينعكس ذلك وبيأثر على علاقتها ببيتها وجوزها وولادها، وانا كنت سعيدة لأن دور نهى نبه ستات كتير أن اه بعمل كدة وانى غلطانة، انا لما شفت نفسي في حد غيري شفت قد اية دا وحش وغلط ومش مبرر.

* هل "نهى" من وجهه نظر "هيدي" أم عصبية أم متشددة؟

مش موضوع تحفظ، لكن نهى طول الوقت عصبية ومشدودة وعايزة كل حاجة هايلة وكل حاجة صح، ومفيش حاجة كاملة في الدنيا ودا كان السبب في انها تكون كدة، وبيعملها مشاكل كتير سواء مع زوجها أو أولادها.

* هل توافق "هيدي" في حياتها الواقعية على حياة مثل حياة "نهى"؟

أولا حياة "نهى" تتشابه مع حياة عدد كبير من الستات المصرية، واى زوجة لديها بيت وأسرة بتكون متوترة بسبب الضغوطات سواء كانت مالية أو مادية أو نفسية وكذلك الالتزامات العائلية، لكن بصراحة محبش علاقتى بزوجى تكون على نفس الوتيره طول الوقت، واكيد في فترات عصبية وفترات خناق وفترات شد بس لازم تكون في فترات حلوة وأيام حلوة وذكريات حلوة لأن الحياة مش هتمشي كدة يعنى "الراجل هيطفش في الأخر".

* هل تمثيلك بالحجاب كان سبب فى توترك أثناء التمثيل؟

بالعكس، نسبة كبيرة من الستات في السن دا بيكونوا محجبات، ومفرقش معايا خالص لكن حبيت شكل التغيير في حد ذاته، وكنت مبسوطة جدا أنى بعمل حاجة بعيد عن شكلى اللى الناس متعودة عليه، وكان أهم حاجة أنى اكون محجبة صح، يعنى البس الحجاب اللى شبة حجاب الستات في الشارع، كتير من الممثلات عملوا أدوار محجبات بس حجابهم مُختلف عن الستات اللى فى الشارع المصري فعًلا، فكنت حريصة على أن حجابي فى المسلسل يكون زى ستات مصر، واجمع بين الأم العصرية الشيك اللى لابسه الحجاب المُحتشم ولبسها على المودة بس ملتزمة وبتلبس واسع وطويل، خصوصًا أنها مُحجبة عن اقتناع ومش مجبرة خالص ولذلك كان لازم يكون حجابها صح ومنطقى والاهم انه يكون مقنع للجمهور.

* مدى تعاملك الحقيقي مع ابنك "نديم" وتعاملك مع أولادك في المسلسل؟

ممكن نقول 50%، لأن أوقات بكون عصبية وبحب الالتزام وخصوصًا في المواعيد والمذاكرة، ولكن في نفس الوقت موفرة لأبنى مساحة للنقاش وعرض رائيه، على عكس "نهى" تعاملها عبارة عن أوامر وطلبات فقط ومش موفرة اى مساحة للنقاش نهائيًا، بحب أتكلم مع ابنى كثير من وهو عنده 5 سنوات وبنتكلم فى كل حاجة ونتناقش ويا يقنعنى يا اقنعه، ووارد جدًا أقول كلام وارجع فيه لما اكتشف ان دا الصح ودى نقطة مش متوفرة في "نهى" خالص.

* رد فعلك عندما علمتي أنك ستمثلين من غير" مكياج"؟

كنت سعيدة جدًا، لأنى مبحبش المكياج أصلا، وكان لازم استغل هذه الفترة وأريح فيها بشرتى من غير ضغط الميكب اتمسح الميكب اتقطع الرمش وقع وكل الكلام دا، وحبيت أكون على طبيعتى فعلًا.

* هل وجود ثلاث مخرجات كان مصدر قوة أم ضعف لدورك ومدى اتفاقهن داخل الأستديو؟

كان مصدر قوة وخصوصًا أن الثلاثة بيكملوا بعض ومتفقين جدًا على كل حاجة وكل التفاصيل وحسيت أنى بتعامل مع مخرج واحد، ومحستش أبدًا أن فى اختلاف سواء فى التوجيه او فى طريقة الإخراج او حتى فى طريقة أدارة اليوم من حيث التصوير.

* من هى أصعب مخرجة من ضمن المخرجات الثلاثة؟

الثلاثة صعبين على فكرة، وعندهم نفس المبادئ والقواعد مثل (ممنوع الممثل يشاهد نفسه على "المونيتور")، وكنت بحاول اشاهد اى مشهد او لقطة من بعيد "يشفونى يزغرولى فامشي على طول".

ولكنهم صعبين فى تلك النقطة بسبب أنهم دارسين ومذكرين الورق كويس أوى من أول ما كان فكرة "هبة"، لمرحلة التنفيذ والذى يبدأ معها دور الممثل وهى مرحلة أخيرة، وطبعا عندهم رؤية ونظرة في أمور احنا مندركهاش وبالتالى معندهمش مرونة التغيير، لأنهم قبل التصوير أكيد حولوا كل محاولات التغيير والتعديل والحذف والإضافة واثبتوا بالتجربة ونجحها أنهم الأصح.

* كيف أستقبلتى ردود الأفعال حول دورك فى المسلسل؟

أتابع دائمًا ردود أفعال الجمهور على "السوشيل ميديا"، وحجم النجاح الذى حققه المسلسل والحمد لله أعجب كثير من الناس، ولكن عندما أركز في هذا النجاح بخاف لأن المسؤولية زادت، والجمهور منتُظر يعرف إيه القادم ومنتظر الأفضل دائمًا، و"سابع جار" بيمثلى نقلة كبيرة جدًا لى على المستوى الفنى، والنجاح أصبح مُرعب لأن الناس أصبحت منتظرة الأفضل من "هيدي".

* انتقدتى من فترة قريبة عمليات التجميل وأكدتى على عدم أهميتها إلا فى حالات معينة؟

بالفعل عمليات التجميل أصبحت هوس ومقصد كثير من الناس فالكل الآن يرغب في "نفخ الخدود والشفايف"، وعمليات التجميل ليست ضرورية إلا في حالات معينة وسن معين، فلا داعي لها ونحن بسن الـ 25 ، لاننا هنوصل 50 سنة وهتكون ملامحنا أتغيرت وكأننا أشخاص آخرين، وبستغرب فكرة محو التجاعيد لأهميتها في تعبيرات الوجه وهى من أهم أدوات التعبير لدى الإنسان.

* هل يمكن تكرار تجربتك الإعلامية مع "نفسنة"؟

هذا السيزون الثالث لي واعتقد أنه سيكون أخر سيزون، ولا اعتقد إلى الآن إمكانية تجديد عقدى في برنامج "نفسنة" .